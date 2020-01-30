Минздрав: на коронавирус проверили более 120 человек, он не выявлен

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постоянно отслеживает эпидситуацию по новому коронавирусу. К этому времени белорусские медики обследовали 121 человека, 2019-nCoV не выявлен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследованы 74 человека, из них 25 - граждане КНР, 6 - Украины, остальные - белорусы. Большая часть этих людей приехали из Китая. Кроме того, лабораторно обследованы все, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января и ранее находился на территории КНР. Это 47 человек. "Новый коронавирус не выявлен", - проинформировали в Минздраве.

Медики выявили по три случая гриппа А(H1N1) и микоплазменной пневмонии, а также по одному случаю вируса гриппа В, риновируса. Еще у одного человека диагностировали грипп А и микоплазменную пневмонию.

По данным на 9.00 30 января, в работе находятся 18 образцов: 6 - от пациентов с клиникой ОРВИ, 12 - от клинически здоровых людей.

В пресс-службе отметили, что РНПЦ эпидемиологии и микробиологии имеет все необходимые реактивы, оборудование, технологии и высококвалифицированный персонал с большим опытом проведения таких исследований. Центр работает в штатном режиме - 24 часа в сутки. В ведомстве обратили внимание, что бригады скорой помощи могут использовать специальную одежду и биобоксы для транспортировки пациентов в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки.

Китай 31 декабря 2019 года уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 16 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигает почти 8 тыс., умерли 170 человек. Финансовые ведомства Китая на всех уровнях выделили в общей сложности 27,3 млрд юаней (около $3,96 млрд) на борьбу с пневмонией, вызванной новым коронавирусом

Беларусь 29 января направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Груженый военный борт ИЛ-76МД вылетел с аэродрома Мачулищи под Минском. До Пекина борт летел около 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и Владивостоке. В Беларусь самолет вернется 2 февраля.

Направить в Китай самолет с необходимой гуманитарной помощью 28 января распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Всего в Китай прибыло 20 т белорусских медизделий. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны. Это 4,5 т антибиотиков, наиболее востребованных при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 т дезинфицирующих средств различного применения, защитные средства для медперсонала (перчатки, маски, одноразовая одежда), средства обеззараживания воздуха.-0-

Фото пресс-службы Минздрава