Минздрав: надбавку получит каждый работник, который привлекается к работе с инфекциями

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надбавку получит каждый работник здравоохранения, который привлекается к работе с инфекциями, сообщила журналистам заместитель начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава Елена Крутова, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Крутова подчеркнула, что все, кто задействован в работе в условиях, связанных с инфекциями, должны получить эту надбавку. "Даже те, кто участвует не постоянно, а привлекается для оказания медицинской помощи пациентам. Они получат (надбавку. - Прим. БЕЛТА) не за весь месяц, а разово, за ту смену, когда они оказывали медпомощь пациентам с COVID-19", - сказала она.

Ежемесячные надбавки устанавливаются приказом руководителя бюджетной организации. Для определения их правомерности (суммы значительные) будут проводиться заседания комиссии по определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих и компенсирующих выплат работникам. К этой работе рекомендуется привлекать руководителей структурных подразделений. Выплаты возможны как по основной должности, так и по должности, которую работник занимает на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени.

"Сейчас идет начисление заработной платы. И Минздрав вместе с управлениями здравоохранения, со всеми подчиненными организациями проводит работу по тому, чтобы эти надбавки были начислены в срок, чтобы все работники, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, получили деньги вовремя", - отметила замначальника управления.

Как сообщалось, указом №131 от 16 апреля 2020 года работникам здравоохранения, которые работают в условиях, связанных с инфекциями, установлены значительные надбавки. Они будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности) - врачам, средним медработникам и иным работникам (санитаркам, сестрам-хозяйкам, водителям, лифтерам), которые участвуют в оказании медпомощи пациентам с инфекцией и контактам первого уровня.-0-