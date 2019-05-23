Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 мая 2019, Чт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3158
USD 2.0797
RUB 3.2244
Главное
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Президент
"Мало порядка" - Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли
Президент
Кочанова по поручению Президента встретилась в Могилеве с представителями цыганской диаспоры
Общество
ДАНА ТАНЕЦ: Минчане дали название самому красивому фонтану страны
Общество
Беларусь и РФ окончательно согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Болгарии возник пожар в пассажирском поезде
22:59 В мире
В тоннеле московского метро застряли три поезда
22:32 В мире
Анфимов: около 600 руководителей сельхозорганизаций понесли наказание после проверки АПК
22:23 Общество
Ночь Будапешта проведут в Национальном историческом музее
22:16 Культура
Более 200 женских аксессуаров XVII-XIX веков продемонстрируют в галерее Михаила Савицкого
22:10 Культура
Минздрав намерен упростить систему надбавок и доплат медикам
21:58 Общество
В первом круге "Ролан Гаррос" Соболенко сыграет с Цибулковой, Азаренко - с Остапенко и другие результаты жеребьевки
21:48 Спорт
Курс на ВВП в $100 млрд - как переформатировать экономику к 2025 году
21:45 Экономика
Беларусь и Финляндия планируют расширить научное сотрудничество
21:08 Общество
Молодежная делегация Беларуси примет участие в фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
20:44 Общество
Арина Соболенко вышла полуфинал турнира в Страсбурге
20:33 Спорт
Белорусский опыт подготовки спасателей представлен в Эстонии
20:12 Общество
Сборная Канады обыграла в овертайме Швейцарию и продолжит борьбу за медали чемпионата мира по хоккею
20:10 Спорт
Поставки нефти в Польшу по "Дружбе" могут быть возобновлены после признания претензий НПЗ
19:58 В мире
В ЕЭК заявляют об уверенном развитии общих рынков лекарств и медизделий ЕАЭС
19:41 Экономика
Лукашенко поздравил премьер-министра Индии с убедительной победой его партии на парламентских выборах
19:34 Президент
Хоккеисты сборной России победили США и вышли в полуфинал чемпионата мира
19:31 Спорт
Остановку "Аэропорт Минск-1" переименуют с 1 июня
19:11 Регионы
Беларусь и РФ окончательно согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти
19:10 Экономика
Улахович: декрет о поддержке экспортеров практически готов
18:55 Экономика
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Детский отдых Детский отдых
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минздрав намерен упростить систему надбавок и доплат медикам

Общество 23.05.2019 | 21:58
Фото из архива
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разработал проекты двух постановлений, в которых определены стимулирующие надбавки и компенсирующие доплаты работникам здравоохранения, их размеры. Такая информация размещена в издании "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

Новая система оплаты труда разрабатывается во исполнение указа №27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций" и вступит в силу с 1 января 2020 года. На заседании общественного совета в Минске обсуждались проекты постановлений Минздрава, в которых определены выплаты, их размеры, рассчитанные с учетом максимального сохранения в денежном эквиваленте по действующим условиям и с 1 января 2020 года.

"Мы не должны пропустить ни одну категорию медицинских работников, уровень оплаты труда не должен стать меньше, - отметил министр здравоохранения Валерий Малашко. - Задача, которая стояла перед разработчиками, - упростить систему, взять на себя всю ответственность за ресурсы, которые мы имеем, их рациональное и справедливое использование".

Члены рабочей группы отметили, что действующими условиями оплаты труда в здравоохранении предусмотрено более 50 выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать количество выплат до 12 (8 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты) за счет объединения действующих оснований.

Первый проект будет распространяться на всех медицинских и фармацевтических работников бюджетных организаций независимо от ведомственной подчиненности. Стимулирующие надбавки в процентах от оклада работника будут согласно проекту за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медпомощи (вводится с 1 января 2020 года указом №27, отменяющим указ №619 от 26 декабря 2005 года); наличие квалификационной категории; выполнение руководителями (их заместителями) организаций дополнительного объема врачебной нагрузки. Надбавки положены также за специфику труда по разным основаниям, в зависимости от выполняемой работы и должности (например для медработников, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях; оказывающих скорую медпомощь; врачей-специалистов хирургического профиля, врачей-интернов (провизоров-интернов); врачей-экспертов МРЭК; медработников, осуществляющих дежурства на дому). Компенсирующие доплаты в процентах от базовой ставки (Br180) предусмотрены за выполнение функции внештатного главного специалиста; руководителям обособленных структурных подразделений, врачам-специалистам (руководителям структурных подразделений), заведующим ФАПами, здравпунктами, профдезотделами, средним медработникам (старшим).

Второй проект распространяется на работников, в том числе административно-управленческих и хозяйственно-обслуживающих, бюджетных организаций системы Минздрава. Согласно ему стимулирующие надбавки в процентах от оклада предусмотрены молодым специалистам; за уровень квалификации немедицинским работникам (аналогично как для медицинских и фармацевтических работников за наличие квалификационной категории); за напряженность и характер работы, а также инженерам, работающим с особо сложной медаппаратурой, медицинским физикам, химикам, биологам, специалистам с высшим немедицинским образованием. Компенсирующие доплаты от базовой ставки (Br180) положены за работу в организациях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности; за особый характер труда (по аналогии с действующим повышением тарифных окладов работников за работу во вредных условиях труда).-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
врачи, зарплата, Министерство здравоохранения
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3158 BYN 2.314 BYN 2.318 BYN
USD
2.0797 BYN 2.08 BYN 2.082 BYN
RUB
3.2244 BYN 3.21 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости
Все видео

Фотоновости

Церемония гашения памятного конверта к Году образования Беларуси в Китае состоялась в Минске
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах Временные ограничения действуют с 23 мая по 31 августа 2019 года на республиканских автодорогах с асфальтобетонным покрытием.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Лукашенко поздравил премьер-министра Индии с убедительной победой его партии на парламентских выборах
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-правителя Малайзии Ахмада Шаха
Политика
Владимир Макей Макей на встрече с Лавровым в Москве намерен открыто обсудить повестку дня отношений Беларуси и РФ
Беларусь заинтересована в развитии регионального сотрудничества с Германией - Мясникович
Под председательством Беларуси в Вене прошла дискуссия по предупреждению преступлений
Экономика
Ермухамет Ертысбаев Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, осталось урегулировать этот вопрос с Россией - посол
Курс на ВВП в $100 млрд - как переформатировать экономику к 2025 году
В ЕЭК заявляют об уверенном развитии общих рынков лекарств и медизделий ЕАЭС
Происшествия
Фото Twitter-аккаунта МЧС Минска Пожар в здании завода "Горизонт" в Минске ликвидирован
Гродненский областной суд оставил без изменения приговор экс-директору стеклозавода "Неман"
Парень и девушка хотели провернуть аферу в минском бистро, их задержала милиция
Регионы
Фото из архива На подготовку Браслава к областным "Дажынкам" направят Br18 млн
Афиша выходного дня: летний сезон в Троицком предместье, день рождения МТЗ и Brest Bike Festival
Остановку "Аэропорт Минск-1" переименуют с 1 июня
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко вышла полуфинал турнира в Страсбурге
В первом круге "Ролан Гаррос" Соболенко сыграет с Цибулковой, Азаренко - с Остапенко и другие результаты жеребьевки
Сборная Канады обыграла в овертайме Швейцарию и продолжит борьбу за медали чемпионата мира по хоккею
Технологии
Фото Pixabay Как сохранить репутацию бизнеса, вовремя резервируя данные в публичном облаке
Жэнь Чжэнфэй позитивно прокомментировал запрет: США недооценивают силы Huawei
Мобильное приложение для диспетчеров скорой помощи разработали в Гомеле
Культура
Фото из архива Турнир на копьях и мастер-класс по средневековым танцам проведут в музее живой истории в Гомеле
Ночь Будапешта проведут в Национальном историческом музее
Более 200 женских аксессуаров XVII-XIX веков продемонстрируют в галерее Михаила Савицкого
В мире
Фото УНН В Украине 24 мая стартует кампания по выборам в Верховную раду
В Болгарии возник пожар в пассажирском поезде
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Калейдоскоп
Фото Pixabay Культуролог о том, как стать блогером и развивать темы искусства и этикета в Instagram
ФОТОФАКТ: 97-летний дедушка спасает деревню от сноса, раскрашивая ее в цвета радуги
Forbes назвал самый дорогой бренд мира
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия