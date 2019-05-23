Минздрав намерен упростить систему надбавок и доплат медикам

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разработал проекты двух постановлений, в которых определены стимулирующие надбавки и компенсирующие доплаты работникам здравоохранения, их размеры. Такая информация размещена в издании "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

Новая система оплаты труда разрабатывается во исполнение указа №27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций" и вступит в силу с 1 января 2020 года. На заседании общественного совета в Минске обсуждались проекты постановлений Минздрава, в которых определены выплаты, их размеры, рассчитанные с учетом максимального сохранения в денежном эквиваленте по действующим условиям и с 1 января 2020 года.

"Мы не должны пропустить ни одну категорию медицинских работников, уровень оплаты труда не должен стать меньше, - отметил министр здравоохранения Валерий Малашко. - Задача, которая стояла перед разработчиками, - упростить систему, взять на себя всю ответственность за ресурсы, которые мы имеем, их рациональное и справедливое использование".

Члены рабочей группы отметили, что действующими условиями оплаты труда в здравоохранении предусмотрено более 50 выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать количество выплат до 12 (8 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты) за счет объединения действующих оснований.

Первый проект будет распространяться на всех медицинских и фармацевтических работников бюджетных организаций независимо от ведомственной подчиненности. Стимулирующие надбавки в процентах от оклада работника будут согласно проекту за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медпомощи (вводится с 1 января 2020 года указом №27, отменяющим указ №619 от 26 декабря 2005 года); наличие квалификационной категории; выполнение руководителями (их заместителями) организаций дополнительного объема врачебной нагрузки. Надбавки положены также за специфику труда по разным основаниям, в зависимости от выполняемой работы и должности (например для медработников, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях; оказывающих скорую медпомощь; врачей-специалистов хирургического профиля, врачей-интернов (провизоров-интернов); врачей-экспертов МРЭК; медработников, осуществляющих дежурства на дому). Компенсирующие доплаты в процентах от базовой ставки (Br180) предусмотрены за выполнение функции внештатного главного специалиста; руководителям обособленных структурных подразделений, врачам-специалистам (руководителям структурных подразделений), заведующим ФАПами, здравпунктами, профдезотделами, средним медработникам (старшим).

Второй проект распространяется на работников, в том числе административно-управленческих и хозяйственно-обслуживающих, бюджетных организаций системы Минздрава. Согласно ему стимулирующие надбавки в процентах от оклада предусмотрены молодым специалистам; за уровень квалификации немедицинским работникам (аналогично как для медицинских и фармацевтических работников за наличие квалификационной категории); за напряженность и характер работы, а также инженерам, работающим с особо сложной медаппаратурой, медицинским физикам, химикам, биологам, специалистам с высшим немедицинским образованием. Компенсирующие доплаты от базовой ставки (Br180) положены за работу в организациях (структурных подразделениях), расположенных в сельской местности; за особый характер труда (по аналогии с действующим повышением тарифных окладов работников за работу во вредных условиях труда).-0-