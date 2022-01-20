Минздрав напомнил о важности респираторного этикета и гигиены рук

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость гриппом и ОРИ в Беларуси растет, в связи с этим Минздрав напоминает о необходимости соблюдения каждым человеком профилактических мер по снижению риска инфицирования респираторными вирусами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Следует избегать многолюдных мест, а при невозможности - максимально сократить время пребывания в них. В целом следует максимально ограничить свои контакты, а при общении использовать медицинскую маску (респиратор). Не нужно общаться с людьми, у которых есть признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают). Важно соблюдать социальную дистанцию (1-1,5 м) в общественных местах, но если это невозможно - использовать средства защиты органов дыхания. Специалисты напоминают также о важности соблюдения гигиены рук: чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции, стараться не прикасаться ко рту и носу.

Кроме того, стоит регулярно и как можно чаще проветривать помещение, в котором находитесь, проводить влажную уборку, чаще гулять на свежем воздухе, высыпаться и придерживаться правил рационального питания.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно обратиться за медицинской помощью. Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.-0-