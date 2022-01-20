20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость гриппом и ОРИ в Беларуси выше прошлогоднего показателя на 9,6%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Результаты дозорного эпидемиологического слежения за ОРИ и гриппом демонстрируют начало прироста заболеваемости на 2-й календарной неделе (10-16 января). По стране показатель заболеваемости увеличился на 3,7% и был выше прошлогоднего показателя на 9,6%", - отметили в пресс-службе.

Результаты молекулярно-биологических исследований свидетельствуют о циркуляции вирусов гриппа A(H3N2), A(H1N1), гриппа В, респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовируса, РС-вирусов, риновируса. Этот эпидсезон отличается от предыдущего активной циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно гриппа A(H3N2), лабораторное выявление которых началось с последней декады ноября 2021 года, добавили в Минздраве.

Таким образом можно говорить, что отмечается, как и во всем Европейском регионе, совместная циркуляция пандемического вируса SARS-CoV-2, вирусов сезонного гриппа, иных респираторных вирусов.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Минздрава.

В целом по стране привито против гриппа более 40% от общей численности населения. Вакцинацию прошли 75,7% населения, относящегося к группе высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, люди в возрасте старше 65 лет, беременные женщины. Привито 57% населения, относящегося к группе высокого риска заражения гриппом, а также более 50% детей 3-6 лет и обучающихся в учреждениях общего среднего образования, 63,7% обучающихся учреждений среднего специального и высшего образования. Прививки получили более 40% людей из числа профессиональных групп высокого риска инфицирования и распространения гриппа.-0-