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14 апреля 2020, 13:07

Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам

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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав озвучил число зараженных СОVID-19 по регионам. Такую информацию предоставила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

По состоянию на 8.00, в стране зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. В Брестской области выявлены 73 случая, Витебской - 848, Гомельской - 106, Гродненской - 53, Минске - 1691, Минской области - 359, Могилевской - 151.

Несмотря на то, что в некоторых регионах, в том числе Брестской и Гродненской областях, регистрируется значительно меньшее число случаев, население не должно игнорировать рекомендуемые Минздравом меры. "Прежде всего это меры по физическому дистанцированию, обработке рук и самоизоляции", - отметила Елена Богдан.

Как сообщалось, по состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 17 лабораторий.-0-

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