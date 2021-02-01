Минздрав: некоторые больницы с 1 февраля возвращаются к обычному режиму работы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании данных ежедневного мониторинга ситуации по COVID-19 принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц, эпидемическая обстановка позволяет это сделать. Об этом информирует пресс-служба Минздрава по итогам рабочего совещания, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области проведена дезинфекция терапевтического отделения Ивановской ЦРБ. Теперь вся центральная районная больница работает в обычном режиме. Планируется, что с 2 февраля вернутся к привычной работе Столинская и Дрогичинская ЦРБ. Ожидается переход на работу в плановом режиме и всей Ляховичской центральной районной больницы.

С 29 января принимает пациентов по профилю Витебская городская центральная клиническая больница, а с 3 февраля приступит к работе в обычном режиме Витебская городская центральная клиническая больница №1.

В Гродненской области в последние дни января перешли на работу в обычном режиме кардиологическое отделение ЦРБ в Лиде, кардиологическое отделение в Новогрудской ЦРБ, отделения патологии беременности и хирургическое отделение в Дятловской больнице, а также хирургическое отделение в Ошмянской ЦРБ. Принимают пациентов без COVID-19 специалисты педиатрического отделения Кореличской ЦРБ, терапевтического отделения Свислочской ЦРБ, а также часть отделений Ивьевской ЦРБ.

В обычном режиме с 29 января работает Гомельская городская клиническая больница. С конца прошлой недели открыты терапевтические отделения в Речицкой и Ельской центральных районных больницах. Кроме того, принимают профильных пациентов специалисты в отделениях педиатрии, реабилитации и неврологии в Жлобинской ЦРБ. Открыто также кардиологическое отделение в Мозырской центральной городской поликлинике. С 1 февраля начнут принимать профильных пациентов неврологическое и терапевтическое отделения Ветковской центральной районной больницы.

Аналогичная ситуация и в Минской области. С 1 февраля начинает прием пациентов в плановом режиме Атолинская больница и терапевтический корпус Марьиногорской центральной районной больницы. Минский областной центр медицинской реабилитации и Жодинская центральная городская больница с 1 февраля станут принимать пациентов кардиологического профиля. Борисовская центральная районная больница провела дезинфекцию и готова с 1 февраля принимать пациентов оториноларингологического профиля.

В столице с 1 февраля принимает пациентов по профилю городская клиническая больница №1. Начинает работу в обычном режиме и терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи.

С конца прошлой недели открыто для профильных пациентов кардиологическое отделение Могилевской областной клинической больницы. Возвращается к работе в обычном режиме фтизиатрическое отделение Могилевского областного противотуберкулезного диспансера. В планах к 8 февраля провести полную дезинфекцию и открыть для пациентов гематологическое отделение в Могилевской областной клинической больнице и ортопедическое отделение в Могилевской больнице №1.-0-