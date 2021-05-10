Минздрав о лечении двух подростков с ожогами: применяются самые современные средства

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском ожоговом центре при БСМП сегодня состоялись очередные консилиумы, на которых обсуждалось лечение двух подростков, находящихся в крайне тяжелом состоянии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Консилиумы проходят под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

"Мальчикам проводится комплексное лечение. - отметили в пресс-службе. - Сегодня было проведено местное лечение ожоговых ран с применением современных средств обработки поверхности тела".

Подросткам выполняются оперативные вмешательства с интервалом в 2-3 дня. В промежутках проводят более щадящие процедуры.

Вертолет МЧС с медицинским модулем на борту в апреле доставил в БСМП 12-летнего Рому, который спас из огня своего 2-летнего брата, и 16-летнего подростка, который получил удар электрическим током.

Врачи по-прежнему не дают предварительных прогнозов, однако отмечают, что на данный момент их состояние стабильно.-0-