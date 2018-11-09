Минздрав: оказание в Беларуси паллиативной помощи детям способствует сохранению семей

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оказание паллиативной помощи на современном этапе в Беларуси способствует сохранению семей, воспитывающих тяжело больных детей. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко на полях международной конференции "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь демонстрирует успехи в выхаживании детей раннего возраста, низкую младенческую смертность, но врожденные пороки развития, наследственные заболевания, травмы в детском возрасте - все еще актуальная проблема. Это приводит к тому, что ребенок нуждается в постоянном уходе и помощи. "Медицина - один из основных видов помощи для таких детей, однако сегодня мы более активно привлекаем родителей и создаем для этого все возможности. Ранее была политика закрытых дверей, в результате чего дети оказывались в интернатных учреждениях, семьи зачастую распадались, - отметил Валерий Малашко. - Именно идеология сохранения семьи, ухода за ребенком в домашней обстановке привела к тому, что с конца 1990-х - начала 2000-х годов ростки паллиативной помощи стали активно развиваться, и сегодня мы демонстрируем большой прогресс".

Министр пояснил, что это не только разветвленная сеть хосписов (республиканский и областные, на базе домов ребенка), отделения ухода и социальной передышки для родителей. Семьям с тяжело больными детьми доступны все виды медицинской, социальной, юридической поддержки. "Самое главное, что мы сегодня решили вопрос закупки необходимой медицинской техники. Это и аппарат искусственной вентиляции легких, и различные коннекторы и прочие приспособления, чтобы помощь могли оказывать сами родители, и обучение родителей уходу. В итоге мы получили совсем иное качество жизни этих детей и их семей", - добавил Валерий Малашко.

ОБО "Белорусский детский хоспис" проводит 9-11 ноября в Минске конференцию "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь" с участием экспертов из 11 стран по проекту международной технической помощи "Разработка пилотного проекта для защиты прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными возможностями в Беларуси", финансируемого ЕС, совместно с HealthProm.-0-