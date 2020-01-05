Минздрав определил, какое количество наркосредств могут изготавливать и хранить юрлица

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться, перерабатываться, храниться юридическими лицами в 2020 году. Такое решение содержится в постановлении ведомства №126 от 26 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составит 1 г, кокаина - 100 г, морфина - 12 кг, амфетамина - 2 г, фентанила - 1,2 кг. Всего в перечень попали 44 наименования наркотических средств и 56 - психотропных веществ.

Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона от 13 июля 2012 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах". К ним, в частности, относятся организации, входящие в систему органов внутренних дел, таможенных органов, органов пограничной службы, органов госбезопасности, Следственного комитета, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, органы прокуратуры.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-