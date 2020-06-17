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17 июня 2020, 18:33

Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных организациях

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для минимизации риска заноса COVID-19 в санаторно-курортные организации и распространения там инфекции, специалисты Министерства здравоохранения и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработали санитарно-противоэпидемические рекомендации. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В частности, принимать отдыхающих рекомендовано при наличии информации (справки) об отсутствии контакта с лицом с инфекцией COVID-19 в течение последних 14 дней до даты отъезда, выданной организацией здравоохранения по месту жительства или территориальным центром гигиены и эпидемиологии. Принимать граждан, прибывших из-за рубежа, рекомендуется при наличии информации (справки) об отсутствии контакта с лицом, инфицированным COVID-19, в течение последних 14 дней до даты отъезда и отрицательного результата лабораторного обследования на инфекцию COVID-19 (оно должно быть проведено не позднее двух дней до прибытия).

Рекомендован одномоментный заезд отдыхающих и такой же выезд с перерывами между заездами для генеральной уборки и дезинфекции. При наличии в учреждении собственного транспорта, которым оказываются услуги отдыхающим (трансфер, экскурсии), следует обеспечить его наполняемость с соблюдением дистанцирования. После использования нужно совершать санитарную обработку транспорта.

При заезде отдыхающих перед заселением следует проводить термометрию. Рекомендовано для этих целей использовать бесконтактный термометр. В случае выявления людей с повышенной температурой необходимо обеспечить их изоляцию и действовать согласно алгоритму, разработанному и утвержденному в организации. В дальнейшем следует проводить термометрию всем отдыхающим не реже одного раза в день, сведения фиксировать в медицинской документации.

При регистрации и заезде отдыхающих необходимо обеспечить дистанцирование у стойки регистрации нанесением сигнальной разметки. Для сотрудников нужно рассмотреть возможность установки защитных экранов. Заселять отдыхающих стоит по одному человеку в номер. Вместе с тем возможно заселение в один номер прибывших на отдых и оздоровление с семьей или сопровождающими.

Необходимо организовать ежедневную влажную уборку помещений с использованием бытовых моющих или дезинфицирующих средств (по вирулицидному режиму) с обработкой всех поверхностей. При уборке нужно тщательно обрабатывать дверные ручки, поручни, кнопки лифтов, столы, стулья, прочие предметы мебели, санитарно-техническое оборудование, телефонные аппараты, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаются люди. Кроме того, нужно ежедневно дезинфицировать поверхности оборудования и элементов малых архитектурных форм на улице (спортивные площадки, беседки, лавочки, пляжное оборудование), регулярно и как можно чаще проветривать помещения и увлажнять воздух любыми доступными способами.

В номерах постоянно должно быть мыло и туалетная бумага, в местах общего доступа (холлы, фойе) - дозаторы с антисептическим (дезинфицирующим) средством для обработки рук (предпочтительно на спиртовой основе). При этом необходимо контролировать регулярную заправку дозаторов.

Рекомендовано отдавать приоритет питанию отдыхающих по номерам либо в столовых (обеденных) залах по системе заказов. В столовых необходимо расставить столы по принципу дистанцирования, обеспечив расстояние между ними не менее 1,5-2 м. Рекомендуется разграничить между отдыхающими время приема пищи для снижения количества одномоментно находящихся в обеденном зале. При организации питания через линию раздачи, работе буфета или магазина на полу следует нанести сигнальную разметку о необходимости соблюдать дистанцию. Если на территории организации есть собственный пляж, рекомендовано разместить пляжное оборудование с соблюдением дистанции не ближе 1,5-2 м друг от друга.

Оказывать медицинские услуги следует индивидуально по предварительной записи. Стоит исключить групповое посещение процедур. После каждой процедуры необходимо дезинфицировать поверхности и проветривать помещение. Рекомендовано ограничить культурно-массовые мероприятия (например, организованные экскурсии) в помещениях и иных закрытых пространствах. Приоритет следует отдавать мероприятиям на свежем воздухе.

При использовании тренажерного зала необходимо обеспечить дистанцию между отдыхающими, в том числе путем расстановки оборудования, не менее 1,5-2 м. Увеличить кратность уборок с дезинфекцией поверхностей и проветриванием помещений. Кроме того, предусмотрены дополнительные мероприятия с учетом особенностей расположения объекта и иных факторов (например, ограничение нахождения на территории санитарно-курортной организации посторонних лиц (посетителей), выхода с территории проживающих).

При организации питьевого режима рекомендовано использовать бутилированную воду в мелкой фасовке.

Допускать сотрудников (в том числе работающих по совместительству, персонал клининговых, сервисных организаций) к работе нужно после контроля за состоянием здоровья (термометрия и опрос о самочувствии). Сведения о результатах контроля следует фиксировать в журнале за подписью работника. Не допускать к работе лиц с признаками респираторной инфекции (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела). Следует практиковать вахтовый метод работы персонала, непосредственно связанного с обслуживанием отдыхающих (с организацией проживания работников на территории санаторно-курортного учреждения), а также обеспечить соблюдение личной гигиены работниками и посетителями (наличие мыла, одноразовых полотенец, антисептических или дезинфицирующих средств для обработки рук).

При непосредственном обслуживании отдыхающих нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Причем рекомендовано рассмотреть возможность использования таких средств всеми работниками организации. Следует также обеспечить запас моющих средств и средств дезинфекции, антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания. Нужно разграничить перерывы для отдыха, на обед между сотрудниками, чтобы минимизировать возможное одновременное нахождение в одном помещении нескольких работников без средств индивидуальной защиты. Кроме того, стоит разместить на видных местах информационные материалы (листовки, плакаты) с разъяснениями правил профилактики респираторных инфекций, норм респираторного этикета и гигиены рук.-0-

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