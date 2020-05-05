Минздрав отчитался о расходовании средств, поступивших на благотворительные счета

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав обновил информацию о расходовании пожертвований, поступивших на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава для борьбы с распространением COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Остаток средств на благотворительных счетах на 4 мая составляет Br1172699,94 и 171309,32 евро.

С благотворительного счета в белорусских рублях с 25 марта по 4 мая перечислено "Белмедтехнике" более Br4,2 млн. В частности, закуплено 3 млн медицинских масок. Специалистам Минска переданы 500 тыс. масок, по 300 тыс. - Минской и Витебской областей, Гродненской, Гомельской, Могилевской и Брестской - по 200 тыс. Кроме того, 300 тыс. медицинских масок переданы в 17 РНПЦ, остальные в резерве. На оставшиеся средства приобретены защитные стоматологические экраны, фильтрующие респираторы, санитарно-гигиенические изделия, фильтрующие аэрозольные полумаски и т.д.

Также с благотворительного счета перечислено более Br364 тыс. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на производство и поставку диагностических наборов для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции и Br91150 РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на закупку оборудования в лабораторию диагностики инфекции COVID-19. На реактивы для диагностики инфекции COVID-19 для Национальной антидопинговой лаборатории перечислено Br350 тыс.

Как сообщалось, благотворительный счет был открыт в связи с многочисленными обращениями, которые шли в адрес Минздрава от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.

Расчетный счет в белорусских рублях - BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.

Расчетный счет в евро - BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.-0-