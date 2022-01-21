21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав ожидает рост числа амбулаторных пациентов с COVID-19, заявил в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

"В большей степени ожидаем всплеск заболеваемости на амбулаторном звене, - сказал Дмитрий Пиневич. - Будут работать контактные бригады на дому. Если будет тот вариант, который мы ожидаем, это (будет. - Прим.БЕЛТА) обычная эпидемическая ситуация, наподобие той, с которой мы сталкиваемся в связи с гриппом".

Между тем в готовности находятся и стационары. "В межволновой период мы обновили и кислородные системы, пополнили запасы", - пояснил министр.

По данным Минздрава, на сегодня регистрируется рост заболеваемости, в том числе ОРВИ. На данный момент каких-либо экстренных мер не требуется, считает Дмитрий Пиневич. Уровень госпитализации - не более 30% от пика предыдущей волны, в некоторых регионах - менее 20%.-0-