Минздрав ожидает рост нагрузки на поликлиники и педиатрию из-за омикрона

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики Беларуси ожидают очередного роста заболеваемости вирусными инфекциями в связи с распространением нового штамма омикрон, а также параллельной циркуляции вируса гриппа и сезонной заболеваемостью ОРВИ. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, сообщает БЕЛТА.

"Мы понимаем, что будет очень высокая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Потому что вирус поменял возраст "жертв": ему нужен более молодой хозяин. Это молодые люди и дети. И здесь очень важно, чтобы амбулаторно-поликлиническая служба справилась с тем потоком заболевших, который предполагается. Уже проведена учеба докторов, продумано, сколько будет контактных бригад, как они будут формироваться, кто будет привлечен: студенты, учащиеся колледжей, в роли волонтеров, работников колл-центров", - рассказала Елена Кроткова.

Также продумывается, как будет организована работа поликлиник по зонированию, чтобы не было смешения потоков и чтобы сократить риск возможного заражения при посещении поликлиники.

"Мы планируем к ранее задействованному коечному фонду на пике четвертой волны добавить примерно 10-15%. Это для нас посильно. У нас достаточно коечного фонда - порядка 77 тыс. краткосрочных коек. И даже во время пика было задействовано порядка 45%. А в настоящее время перепрофилировано для оказания помощи пациентам с ковид всего лишь 9%. То есть весь остальной коечный фонд работает в плановом режиме", - добавила первый замминистра.-0-