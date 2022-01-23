Омикрон в Минске превышает 50% циркулирующих штаммов ковида

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм омикрон коронавирусной инфекции быстро распространяется в том числе и в Беларуси: в Минске среди всех циркулирующих штаммов COVID-19 он превышает половину. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, сообщает БЕЛТА.

"По данным эпидемиологов за последнюю неделю, среди циркулирующих штаммов коронавируса по городу Минску более 50% это уже омикрон. По регионам удельный вес омикрона несколько ниже, но это дело времени. Поэтому омикрон у нас есть, и пока нельзя сказать, что он единственный (также циркулируют дельта и грипп)", - рассказала Елена Кротова.

Омикрон имеет некоторые отличия от предыдущих штаммов, в частности, от штамма дельта. "Он обладает меньшей патогенностью, но более высокой контагиозностью - то есть распространяется быстрее, чем дельта, - сказала Елена Кроткова. - Большое количество мутаций, которые произошли в спайк-белке - это белок-шип, которым он цепляется за клетку, за рецептор, - позволяет ему обходить иммунную защиту. Кроме того, есть информация, что он изменил свою методику проникновения в клетку. И поэтому между клетками омикрон очень быстро передвигается. Это тоже его особенность".

Данный штамм больше поражает бронхи и бронхиолы, дельта-вирус поражает альвеолы. По данным наблюдений, он имеет пять основных наиболее распространенных симптомов: сухой редкий кашель, головная боль, утомляемость, насморк или заложенность носа, признаки конъюнктивита.

Есть случаи заболевания среди вакцинированных. Но прививка значительно снижает риск тяжелых форм и вероятность госпитализации. "Если мы говорим про омикрон, то, по данным литературы, в семь раз вакцинация повышает устойчивость организма против омикрона. И на две третьих снижается риск госпитализации", - добавила медик.

Она напомнила, что планировалось на начало этого года достичь планки в 50% вакцинированного населения, а к апрелю - 60%. На сегодняшний день 55,4% провакцинированы первым компонентом.-0-