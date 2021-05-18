Минздрав: при вакцинации от COVID-19 акцент делается на пожилых

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проведении вакцинации от COVID-19 на нынешнем этапе акцент делается на пожилых и людях с коморбидной патологией, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас должны удовлетворить все записи, которые есть в поликлиниках, с упором на пожилое население. Работаем по целевым группам, связанным и с коморбидной патологией, - сказал Дмитрий Пиневич. - А вторым этапом, возможно, мы вернемся к выставочным центрам и другим местам, где сможем вакцинировать все возрастные группы".

Министр отметил: очереди желающих вакцинироваться пойдут на уменьшение в связи с массовым поступлением вакцины в поликлиники.-0-

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