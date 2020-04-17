Минздрав призывает белорусов в предстоящие большие выходные оставаться дома

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам в предстоящие большие выходные, в том числе на Радуницу, по возможности лучше остаться дома, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда оцениваем риски, чтобы выработать какие-то рекомендации. Сейчас самый большой риск, который мы видим, - четыре выходных дня (25-28 апреля. - Прим. БЕЛТА). Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, навещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого с нами нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение", - сказал Владимир Караник.

По его словам, и в православии, и в католичестве есть другие дни, когда можно вспомнить ушедших и привести в порядок могилы.

Министр сообщил, что по некоторым регионам прослеживается четкая тенденция: через 7-11 дней после католического Вербного воскресенья среди прихожан регистрируется увеличение количества инфицированных. "Компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников (контакты первого уровня. - Прим. БЕЛТА)", - добавил министр.

Владимир Караник порекомендовал предстоящие большие выходные провести в своем привычном круге общения. "Погуляйте на свежем воздухе, но воздержитесь от посещения своих дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска", - сказал он.

По словам министра, прогулки на природе не несут риска заразиться коронавирусом. Однако длительное и тесное общение на пикнике, даже несмотря на то, что это происходит на природе, повышает риск заражения. Если в компании окажется хоть один инфицированный, для присутствующих такой пикник приведет к необходимости находиться на самоизоляции или под наблюдением медперсонала.-0-