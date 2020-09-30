Минздрав: продолжительность жизни женщин в Беларуси - 78 лет, мужчин - 64

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительность жизни женщин в Беларуси увеличилась до 78 лет, но показатель у мужчин сильно отстает - 64 года. Такие цифры привела сегодня журналистам на пресс-конференции, посвященной Дню пожилых людей, главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжительность жизни за последнее время шагнула на плюс десять лет. У женщин она увеличилась до 78 лет. Но тревожит, что наши мужчины никак не преодолеют это гендерное различие: разница в продолжительности жизни очень велика. У мужчин - 64 года. Корни этой проблемы начинаются с детства", - сказала Людмила Жилевич.

Стоит отметить, что в статистике Белстата используется другой подход и соответствующий термин - "ожидаемая продолжительность жизни". Она, по данным на 2019 год, составляла у женщин 79,4 года, мужчин - 69,3 года.

Людмила Жилевич подчеркнула, что социальная активность после выхода на пенсию зависит от состояния здоровья. Поэтому так много внимания уделяется профилактическим мерам, работе с факторами риска. "Мы выяснили, что только к пенсионному возрасту люди наконец начинают думать о своем здоровье. Хотя и это дает свои результаты. Если в 60 лет человек бросил курить, риск смерти от острой коронарной инфекции снижается на 25%", - отметила представитель Минздрава. Поэтому так важны работа с поведенческими факторами риска заболеваний и акцент на профилактику.

Подробно рассказала Людмила Жилевич и о созданной в Беларуси геронтологической службе. Вершина ее структуры - Республиканский геронтологический центр (активного долголетия). Он создан на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П.Машерова. Методическая роль этого учреждения позволяет развивать гериатрический подход даже в сельской местности. Как через семь региональных гериатрических центров, так и через первичную медицинскую службу - за счет развития общеврачебной практики на местах. Специалисты с обширным диапазоном знаний необходимы, чтобы выявлять приоритетные заболевания, находить корни проблемы, связывать их с социальными факторами. Комплексный подход предполагает поэтапное лечение, адаптацию, реабилитацию, социальную помощь - все эти вопросы взаимосвязаны. К примеру, создание безбарьерной среды - это тоже важный элемент профилактики основных возрастных заболеваний.

Значимый блок работы современного здравоохранения в отношении пожилых - профилактика и лечение деменции. У 10% пожилого населения определяются ранние проявления деменции. То есть в тот момент, когда человек еще в состоянии обратиться за помощью. Гериатрическая помощь предлагает множество методик, позволяющих приостановить развитие деменции и как можно дольше оставить человека в той фазе, когда он способен самостоятельно обеспечивать себя. Второй момент: когда пожилой человек с деменцией требует особого ухода на грани медицинской и социальной составляющих, трудоспособные родственники нуждаются в поддержке. Для этого развивается сеть обучающих школ, служб сторонних помощников. Такое направление долговременного ухода будет развиваться, заключила Людмила Жилевич. Ведь уже сегодня в Беларуси более 400 долгожителей.-0-