Минздрав прокомментировал приостановку плановой медпомощи

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приостановка плановой медпомощи позволит совершенствовать оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, сообщил журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерством здравоохранения подписан приказ №1287 от 15 октября, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. Приостанавливается проведение диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, манипуляций, требующих нахождения в отделениях дневного пребывания.

По словам Алексея Щербинского, ранее министерство уже издавало подобный приказ, который ограничивал оказание плановой медпомощи. Он давал определенную свободу действий главным врачам учреждений здравоохранения. "Но учитывая складывающуюся эпидемическую ситуацию на сегодня, Минздраву представляется целесообразным поставить более жесткие рамки", - сказал он.

Освободившиеся кадровые и материальные ресурсы будут перенаправлены на выполнение актуальных медицинских манипуляций. "Например, мы увеличиваем количество КТ-исследований на амбулаторном этапе, время работы таких кабинетов, переводим их в режим не только частичного выходного дня, а с полной загрузкой в субботу и воскресенье. Таким образом за счет экономии ресурсов на определенных плановых событиях мы позволяем совершенствовать оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - отметил начальник главного управления.

/Будет дополнено/.-0-