Минздрав рассказал, как будет организовано голосование на референдуме в условиях COVID-19

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Александр Пантюхов рассказал журналистам, как будет организовано голосование на референдуме в условиях COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство здравоохранения направило в ЦИК рекомендации по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при проведении республиканского референдума. Особое внимание в данных рекомендациях уделялось профилактике распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Так, членам участковой комиссии рекомендовано закончить основной курс вакцинации за 2-3 недели до референдума. Члены участковой комиссии должны обеспечиваться масками, дезинфицирующими средствами для обработки рук, запасом одноразовых ручек и допускаются к участию при отсутствии признаков респираторных инфекций", - рассказал Александр Пантюхов.

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