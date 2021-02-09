Минздрав рассказал о проценте привившихся от коронавируса медиков

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершается плановая вакцинация медработников Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Первыми были вакцинированы медработники, которые находятся в зоне риска. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Из числа медработников, заявленных на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты более 91% записавшихся, в Витебской, Гомельской, Гродненской областях и Минске - 100%, Минской области - 78%, Могилевской - 94%.

В Минздраве добавили, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с пандемией. Вакцинация проводится в добровольном порядке. На этой неделе будет завершена вакцинация медработников, а параллельно будут вакцинироваться работники учреждений образования, интернатов, домов престарелых и социальных служб - все те граждане, которые в силу профессии много контактируют с людьми.-0-