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02 июня 2020, 07:57

Минздрав рассказал, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой COVID-19

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения 21 мая приняло приказ №557 для совершенствования принимаемых мер по современной диагностике и лечению пациентов с COVID-19. Комментарий к документу размещен на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Приказом уточнены клинико-лабораторные критерии установления диагноза COVID-19. В частности, в документе прописаны группы пациентов, подлежащих лабораторному обследованию, описан порядок исследования при выписке и переводе. Установлено, что пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14 сутки и при отрицательном результате их выписывают. Если же у пациента положительный результат, то закрывать больничный лист будут на 21 день.

В Минздраве подчеркнули, что современная ПЦР-диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса, но на сегодняшний момент это не свидетельствует о его жизнеспособности. "У здорового человека в норме РНК-коронавируса определяться не должно. Соответственно, когда первично выявляется пациент (с проявлением симптомов или без) с наличием РНК, то это свидетельствует об инфицировании. При этом, как показывает практика, у большого числа пациентов остатки РНК-вируса при ПЦР-диагностике могут выделяться более месяца. Но опыт китайских и других ученых показывает, что это нежизнеспособный вирус, который не способен инфицировать кого-то еще", - рассказали в министерстве.

"Все исследования показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов. Учитывая, что бессимптомные и легкие формы в Беларуси типируются (многие страны бессимптомные формы вообще не считают), то встает вопрос о том, что наличие РНК-вируса не свидетельствует о способности заражать", - обратили внимание в Минздраве. В литературе не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клинических симптомов при легких формах заболевания. При этом обломки вируса в клетке могут содержаться еще достаточно долго, но жизнеспособный вирус, способный заражать других, они не выделяют. В связи с этим ведущие эксперты страны приняли решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка, который не имеет клинического значения. С этим связано решение по поводу больничных у пациентов с легкой и бессимптомной формой COVID-19.

Приказом изменена кратность приема Фавипиравира - противовирусного средства, ранее используемого главным образом при лечении гриппа. На него возлагались определенные надежды при лечении COVID-19. В приказе подробно оговорены не только дозы, длительность и кратность приема, но и противопоказания к его назначению.

Также документом определены новые подходы к использованию гидроксихлорохина при лечении COVID-19. ВОЗ приостановил испытания этого лекарственного средства по международной программе Solidarity. В течение примерно двух недель ВОЗ планирует дать разъяснения своей окончательной позиции по этойй проблеме. Контроль за назначением гидроксихлорохина еще более ужесточен, и данный вопрос постоянно отслеживается.

Приказом регламентируется выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов. Информация касается всех аспектов работы с подобными осложнениями и ДВС-синдромом в стационарах, где таким пациентам оказывается помощь. "Затруднения заключаются еще и в том, что локализация процесса весьма разнообразна, отсюда и трудности в быстрой клинической трактовке ситуации", - отметили в министерстве. В документе отражено также использование глюкокортикостероидов.

"Изменения в протоколы лечения будут и дальше вноситься по мере накопления и обобщения клинических данных, публикаций и разработки международных рекомендаций по данному вопросу", - резюмировали в Минздраве.-0-

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