Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, посещая Брестскую область во время республиканского мониторинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская и практически параллельно с ней Гродненская, немножко с отставанием - Гомельская область. Наименьшие показатели мы сегодня видим в Могилевской области", - сказала Елена Богдан. Она добавила, что каждый регион проходит определенные этапы развития эпидемического процесса, оно волнообразное.

"В масштабах республики фактически отболели и пошли на снижение регионы, в которых большая численность, - это Минск и Минская область. Плюс Витебская область. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли", - отметила замминистра. С улучшением ситуации в Брестской области можно будет говорить о почти 60% населения страны. Сейчас этот регион находится на так называемом плато. "Еще какое-то время она будет находиться на этом уровне, потом заболеваемость пойдет вниз и несколько следующих недель будет держаться на уровне, который на 30%, а может быть, и 50% ниже сегодняшнего", - отметила Елена Богдан.

Самым главным, по ее словам, стало то, что благодаря принятым мерам по изоляции контактов первого уровня, пациентов с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции не было лавинообразного роста заболеваемости. Сегодня в стране придерживаются этой же тактики. "Каждый день мы анализируем информацию, которая есть по заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и пневмониями", - добавила замминистра.

Минздрав пояснил тактику выявления коронавирусных пневмоний "Если начинали мы с того, что на одного пациента с коронавирусной инфекцией тестировали до сотни контактных, то потом научились четко выделять группы, которые действительно относятся к контактам первого уровня", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Она еще раз обратила внимание на необходимость соблюдать меры личной безопасности - физическое дистанцирование, ношение масок в местах большого скопления людей, прежде всего в торговых центрах, общественном транспорте. Очень важно своевременно обращаться к врачу. На сегодня ресурсов, лекарственных средств, персонала достаточно для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование "Во всех местах массового скопления людей (метро, магазинах, общественном транспорте, банках и т.д.) обязательно носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Как сообщалось, мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения по всей стране. Его проведение обсуждалось на одном из еженедельных совещаний у главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить уполномоченных по каждому региону. В состав экспертных групп также вошли специалисты, которые уже имеют опыт работы с COVID-19 и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, сотрудники кафедр, врачи, эпидемиологи, главные медицинские сестры и администраторы.-0-