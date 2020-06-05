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05 июня 2020, 19:38

Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад

Фото из архива
Фото из архива
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Минске, Минской и Витебской областях, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, посещая Брестскую область во время республиканского мониторинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская и практически параллельно с ней Гродненская, немножко с отставанием - Гомельская область. Наименьшие показатели мы сегодня видим в Могилевской области", - сказала Елена Богдан. Она добавила, что каждый регион проходит определенные этапы развития эпидемического процесса, оно волнообразное.

"В масштабах республики фактически отболели и пошли на снижение регионы, в которых большая численность, - это Минск и Минская область. Плюс Витебская область. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли", - отметила замминистра. С улучшением ситуации в Брестской области можно будет говорить о почти 60% населения страны. Сейчас этот регион находится на так называемом плато. "Еще какое-то время она будет находиться на этом уровне, потом заболеваемость пойдет вниз и несколько следующих недель будет держаться на уровне, который на 30%, а может быть, и 50% ниже сегодняшнего", - отметила Елена Богдан.

Самым главным, по ее словам, стало то, что благодаря принятым мерам по изоляции контактов первого уровня, пациентов с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции не было лавинообразного роста заболеваемости. Сегодня в стране придерживаются этой же тактики. "Каждый день мы анализируем информацию, которая есть по заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и пневмониями", - добавила замминистра.

Минздрав пояснил тактику выявления коронавирусных пневмонийМинздрав пояснил тактику выявления коронавирусных пневмоний
"Если начинали мы с того, что на одного пациента с коронавирусной инфекцией тестировали до сотни контактных, то потом научились четко выделять группы, которые действительно относятся к контактам первого уровня", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Она еще раз обратила внимание на необходимость соблюдать меры личной безопасности - физическое дистанцирование, ношение масок в местах большого скопления людей, прежде всего в торговых центрах, общественном транспорте. Очень важно своевременно обращаться к врачу. На сегодня ресурсов, лекарственных средств, персонала достаточно для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцированиеМинздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
"Во всех местах массового скопления людей (метро, магазинах, общественном транспорте, банках и т.д.) обязательно носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования", - сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Как сообщалось, мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения по всей стране. Его проведение обсуждалось на одном из еженедельных совещаний у главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить уполномоченных по каждому региону. В состав экспертных групп также вошли специалисты, которые уже имеют опыт работы с COVID-19 и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, сотрудники кафедр, врачи, эпидемиологи, главные медицинские сестры и администраторы.-0-

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