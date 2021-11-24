Минздрав разъяснил изменения о заборе органов у умерших доноров

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения разъяснило изменения о заборе органов у умерших доноров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Порядок забора органов у умершего донора регламентирован постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2010 года №2 "Об утверждении Инструкции о порядке забора органов и (или) тканей у умершего донора с момента констатации смерти". Постановление от 8 октября 2021 года №108 подготовлено в целях приведения нормативного правового акта Министерства здравоохранения в соответствие с новыми положениями закона от 4 марта 1997 года №28-З "О трансплантации органов и тканей человека", - отметили в пресс-службе.

Постановлением определен в том числе порядок забора органов у умершего донора в патологоанатомическом бюро, а также установлена форма уведомления органов прокуратуры о предстоящем заборе органов у умершего донора.

В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии создано отделение "Тканевые биотрансплантаты". Врачи-специалисты отделения выполняют функции, ранее возлагаемые на работников отдела биотрансплантатов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.

Тканевые биотрансплантаты, в отличие от солидных органов, после забора у умершего донора, в зависимости от вида, подвергаются различным методам специальной технологической обработки, стерилизации, краткосрочному и (или) длительному хранению. При заборе тканей у умершего донора для последующей трансплантации оформляется паспорт тканевого биотрансплантата по форме, установленной постановлением.

Одновременно постановлением урегулирован вопрос осуществления контроля за изъятыми для целей трансплантации органами и (или) тканями в случае признания их врачами-специалистами непригодными путем направления органов и (или) тканей в патологоанатомическое бюро (отделение) для проведения исследования.-0-