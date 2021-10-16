16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19 при отсутствии у их противопоказаний, заявил во время ток-шоу "Понятная политика. Плюс" на "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

"Мы уже подписали нормативные документы, которые разрешают и более того, настоятельно рекомендуют вакцинировать всех беременных, кто не имеет противопоказаний. И мы уже начинаем эту работу в полной мере. Нам предстоит достаточно большой путь в женские консультации. Убеждение в необходимости вакцинации - единственный путь в этом отношении", -сказал Дмитрий Пиневич.

Как добавил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов, на сегодняшний день медикам приходится сталкиваться с тяжелыми случаями COVID-19 у беременных. "Это особенность вируса дельта. В самом начале этого не было, - отметил он. - Сама проблема заболевания беременных - всегда серьезная. Она и физически очень тяжела для женщины. Она тяжела для близких, медперсонала. Вот отсюда исходит факт, что беременных необходимо вакцинировать. И количество тяжелых таких пациенток, в том числе в европейских странах - значимо".-0-