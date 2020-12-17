17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Министерство здравоохранения совместно со Всемирным банком разработало информационную стратегию, и первая акция будет проходить под девизом "Новый год - домашний праздник", - сказал Александр Тарасенко. - Мы призываем население не посещать общественные места (рестораны, кафе, корпоративы), ограничить посещение родственников, потому что есть определенный риск, особенно для возрастных людей с хроническими заболеваниями. Новый год - это действительно домашний праздник".

По словам кандидата медицинских наук заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрия Горбича, сейчас в стране действительно больше пациентов с коронавирусом, чем это было в первую волну. Если весной госпитализировали фактически всех, в том числе с легким течением заболевания и даже контактов первого уровня, то в настоящий момент стационары принимают более тяжелых пациентов.

Выход на плато по заболеваемости COVID-19 ожидается к концу декабря. На этом уровне, по прогнозам, страна продержится месяц-два, после чего пойдет постепенное снижение числа регистрируемых случаев COVID-19.-0-

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