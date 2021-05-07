Минздрав: Роме Когодовскому выполнено очередное оперативное вмешательство

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние Ромы Когодовского остается стабильно тяжелым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Сегодня утром подростку было выполнено третье оперативное вмешательство. Врачи Республиканского ожогового центра удаляли часть нежизнеспособных тканей с одномоментной трансплантацией кожи на подготовленные раны", - отметили в пресс-службе.

Также сегодня в БСМП для участия в международном консилиуме прибыли российские коллеги, в том числе главный комбустиолог Минздрава России Андрей Алексеев и заведующая ожоговым центром детской больницы №9 Москвы Людмила Будкевич. Они оказали консультативную помощь, в полной мере согласились с выбранной тактикой лечения пациента. Также они высоко оценили уровень оснащения и квалификацию врачей Республиканского ожогового центра. В консилиуме участвовал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.-0-

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