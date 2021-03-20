Минздрав сообщил о начале сезона активности клещей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав предупредил о начале сезона активности клещей, сообщает БЕЛТА.

В марте в Брестской и Гомельской областях медработники уже зарегистрировали первых граждан, которые, посещая леса, пострадали от присасывания клещей.

В Минздраве обратили внимание, что на территории всей страны есть возможность заражения человека клещевыми инфекциями. Поэтому, собираясь в лес или на дачу, следует соблюдать важные правила. Во-первых, нужно выбрать такую одежду и обувь, которая будет закрывать все участки тела. Рекомендуется использовать репелленты. Во-вторых, необходимо проводить осмотры спустя каждый час пребывания в лесу и после возвращения. Клещи могут быть не только на одежде, но и на вещах, цветах и т.д.

При обнаружении клеща следует обратиться в больницу или поликлинику, где окажут медпомощь (при необходимости назначат курс лечения антибактериальными лекарствами). Если возможности срочно обратиться в организацию здравоохранения нет, следует удалить клеща самостоятельно. Можно использовать спецустройство или нитяную петлю. Однако необходимо помнить, что резкие движения недопустимы. Клеща нужно достать целиком, а место обработать любым спиртовым раствором.-0-