Минздрав сообщил о параллельном циркулировании в Беларуси коронавируса и гриппа

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси регистрируется параллельное циркулирование коронавируса и гриппа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Результаты дозорного эпидемиологического слежения за ОРИ и гриппом в Беларуси показывают, что идет тенденция роста показателя заболеваемости как в целом по республике, так и в регионах. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Витебской и Могилевской областях, а также в Минске. В структуре заболевших превалирует детское население (более 63%).
Результаты молекулярно-биологических лабораторных исследований позволяют говорить о циркуляции респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов. В отличие от прошлогоднего сезона также выделяются вирусы гриппа типа A (преимущественно подтипа H3N2) и типа В. Зарегистрирован случай групповой заболеваемости гриппом типа А(H3N2) в детском организованном коллективе.
Таким образом, можно говорить о том, что в стране циркулируют совместно как вирусы SARS-CoV-2, так и гриппа.
По данным Flu News Europe, в целом по Европейскому региону заболеваемость гриппом находится на фоновом уровне со спорадическими случаями выявления вирусов, преимущественно типа А(Н3). Вместе с тем в настоящее время активность гриппа растет во всем Европейском регионе.
Данные об эпидемиологических и вирусологических особенностях вирусов показывают, что активная вакцинация против гриппа и COVID-19, а также использование масок, соблюдение дистанции и т.д. приводят к снижению числа случаев заражения.
Минздрав напомнил о важности и необходимости проведения профилактических прививок как против COVID-19, так и против гриппа. Вакцинацию против этих заболеваний можно совместить и сделать в один день либо с интервалом в две недели.
В министерстве также обратили внимание на целесообразность проведения бустерной вакцинации против COVID-19 вакциной "Спутник Лайт" всем людям, ранее привитым любым наименованием вакцины. Это желательно сделать через шесть месяцев после завершенного курса вакцинации. "Предварительное проведение тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 не является определяющим для принятия решения о введении бустерной дозы", - обратили внимание в Минздраве.-0-