Минздрав: у одногруппников студента из Ирана коронавируса не выявлено

1 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили коронавируса 2019-nCoV у одногруппников студента из Ирана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ближайшее окружение студента из Ирана, а также часть его одногруппников, имеющих признаки респираторной инфекции, госпитализированы в Минскую инфекционную больницу, у них взяты анализы. "Другая часть студентов из группы, с которыми молодой человек вместе учился, без признаков инфекционного заболевания, помещена в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под наблюдение на время инкубационного периода, 14 дней. На сегодняшний момент лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у данных пациентов", - проинформировали в пресс-службе.

Что касается всех остальных студентов и преподавателей БНТУ, то они находятся под медицинским наблюдением. Речь идет о посещении на дому, по показаниям - обследовании и госпитализации.

В пресс-службе напомнили, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у одного из студентов БНТУ. Было принято решение перевести университет на индивидуальное обучение.

В Минздраве рассказали также о проведении обследований и лабораторной диагностики граждан, прибывающих из Китая, Республики Корея, Ирана и Италии. "Учитывая ухудшение эпидемической обстановки, Министерством здравоохранения было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из этих стран в период с 20 февраля", - проинформировали в пресс-службе ведомства. Здесь отметили, что в Беларуси были заранее сформированы планы по работе всей системы здравоохранения (в том числе и в регионах) в период обнаружения завозного случая коронавируса. Эти планы касаются работы всех служб системы, в том числе и перепрофилирования коечного фонда учреждений здравоохранения.

"В связи с тем, что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать увеличивается, было принято решение задействовать планы Министерства здравоохранения по размещению граждан с симптомами респираторных заболеваний не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения. Они оснащены всем необходимым оборудованием, в них есть высококвалифицированный персонал", - подчеркнули в пресс-службе.

В связи с расширением географии заболевания коронавирусом в странах мира Минздрав вместе с заинтересованными принимает меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания в Беларуси.-0-