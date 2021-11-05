Минздрав урегулировал труд работающих сверх нормы медиков

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав урегулировал труд медицинских работников, которые привлекаются к работе сверх нормативной продолжительности рабочего времени, то есть свыше 900 часов год. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 22 октября 2021 года №113, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В пресс-службе министерства пояснили: ранее постановлением Минздрава от 2 июля 2014 года №52 "О некоторых вопросах организации труда медицинских работников" было определено, что продолжительность работы, связанной с организацией и оказанием медпомощи, обеспечением санитарно-эпидемического благополучия населения, проведением медэкспертизы, выполняемой медработниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать 900 часов в год.

В современных условиях, учитывая напряженный труд медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции, установленная норма в отдельных случаях (и только по согласию медработника) может быть превышена.

В связи с этим постановлением №113 определено, что в 2021-2022 годах работа сверх установленной законодательством продолжительности рабочего времени по основной работе может увеличиваться до 1800 часов в год. Увеличение может быть только с согласия медицинского работника и по согласованию с профсоюзом.

В пресс-службе добавили, что оплата работы медицинских специалистов за время сверх ставки (до 1800 часов в год) производится согласно трудовому законодательству в соответствии с условиями оплаты труда, определенными документами Минтруда и Минздрава.-0-