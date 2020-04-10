Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил нормы единовременной реализации в аптеках населению некоторых товаров. Это предусмотрено письмом Минздрава от 9 апреля 2020 года, которое размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Нормы единовременной реализации устанавливаются с 10 апреля по 1 июля 2020 года. Это обусловлено резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента.

В перечне десять позиций. Так, в одни руки может быть продано 40 таблеток парацетамола (в дозировке 200 мг или 500 мг), 40 таблеток арпетола (100 мг или 50 мг), 10 капсул флустопа в дозировке 75 мг. На медицинские маски, повязки норма единовременной реализации установлена в 10 штук. Аналогично - на медицинские перчатки (5 пар).

Антисептических лекарственных средств, в т.ч. аптечного изготовления, могут продать 2 упаковки, дезинфицирующего средства для обработки рук (гель, раствор) в упаковке объемом не более 100 мл - 2 упаковки, а в упаковке объемом более 100 мл, но не более 1000 мл - 1 упаковку.

Письмо направлено субъектам хозяйствования всех форм собственности, имеющим лицензию Минздрава на розничную реализацию лекарственных средств.

Министр здравоохранения Владимир Караник 8 апреля во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра сообщил, что всего за две недели был скуплен запас парацетамола, который ранее реализовывался в течение 14 месяцев. Также он обратил внимание, что в больших дозах этот препарат гепатотоксичен, бесконтрольный прием может нанести большой ущерб здоровью. Шла речь об ограничении продаж населению таких препаратов с целью безопасности.

Также министр указывал, что стоимость белорусских препаратов гораздо дешевле, чем в сопредельных странах, поэтому некоторые пытаются на этом зарабатывать - парацетамол вывозится за пределы страны. "Проработаем механизмы, чтобы и свой рынок насытить, не создать проблем у нашего населения, и не дать препаратам покидать страну по "серым" каналам", - сказал Владимир Караник.-0-