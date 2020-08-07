Минздрав утвердил инструкцию о финансировании расходов на ЭКО из бюджета

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о порядке финансирования расходов на экстракорпоральное оплодотворение за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление от 31 июля 2020 года №66 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, Минздрав является распределителем средств, выделенных из республиканского бюджета для финансирования расходов, связанных с предоставлением супружеским парам бесплатно попыток ЭКО.
Для планирования объемов финансирования организациям здравоохранения, в которых проводятся бесплатные попытки ЭКО, необходимо предоставлять в Минздрав заявки на соответствующие ассигнования. Они формируются исходя из планируемого объема работ и с учетом количества выполняемых госорганизацией здравоохранения бесплатных попыток ЭКО в год.
В расчет ассигнований включается зарплата работников, выполняющих бесплатные попытки ЭКО, взносы (отчисления) на социальное страхование, лекарства и медицинские изделия, мягкий инвентарь, прочие расходные материалы.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-