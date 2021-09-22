Минздрав утвердил порядок проведения кислородной терапии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о порядке подачи кислорода пациенту с помощью назальных канюль или кислородной маски. Это предусмотрено приказом №1141 от 21 сентября 2021 года, размещенным на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе министерства, документ определяет порядок проведения кислородной терапии пациентам клинических отделений больничных организаций и скорой медицинской помощи. Отмечается, что проведение кислородной терапии пациентам осуществляют медицинские работники со средним медобразованием, врачи-специалисты.

В Минздраве напомнили, что кислородная терапия (оксигенотерапия) - использование кислорода при оказании медицинской помощи пациентам с различными формами хронической и острой дыхательной недостаточности.-0-