Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Рекомендации предназначены для работников и посетителей коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, а также индивидуальных предпринимателей и направлены на снижение рисков распространения инфекции и сохранение здоровья в условиях пандемии COVID-19. Они могут использоваться в деятельности заинтересованных организаций всех форм собственности.
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