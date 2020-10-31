Минздрав утвердил требования к торговым названиям лекарств

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения утвердило положение о критериях к торговым наименованиям лекарственных препаратов. Постановление Минздрава от 24 сентября 2020 года №78 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Определено, что торговое наименование лекарства выбирает самостоятельно его производитель или держатель регистрационного удостоверения на препарат. При этом держатель регистрационного удостоверения обеспечивает соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности.

Торговое наименование может быть новым придуманным словом или словосочетанием; международным непатентованным, общепринятым наименованием, научным (химическим) названием, сопровождаться товарным знаком или наименованием держателя регистрационного удостоверения.

Если торговое наименование является новым придуманным словом, оно не должно быть похожим до степени смешения или воспроизводить другое международное непатентованное или общепринятое наименование, научное (химическое) название или торговое наименование другого лекарства.

Наименование лекарства не может полностью воспроизводить название биологически активной добавки к пище, быть созвучным с нецензурными словами, представлять препарат как уникальный, наиболее эффективный, исключительный по отсутствию побочных эффектов и т.д. Нельзя также использовать обозначения, тождественные или имеющие фонетическое сходство с официальными наименованиями объектов историко-культурного наследия Беларуси, объектов всемирного культурного или природного наследия.

Торговое наименование не должно иметь дополнительных значений, вводящих в заблуждение о терапевтических свойствах препарата или в отношении его состава.

Для лекарств, содержащих одно и то же действующее вещество, но используемых по отличным друг от друга показаниям, торговые наименования должны быть разными.

Постановление вступает в силу с 20 ноября.-0-