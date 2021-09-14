Минздрав: вопрос о ревакцинации от COVID-19 будет решен по итогам оценки поствакцинального иммунитета

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о ревакцинации против COVID-19 в Беларуси будет решен по итогам исследований поствакцинального иммунитета. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

Такие исследования в стране проводятся совместно с Роспотребнадзором (Российская Федерация) и Всемирной организацией здравоохранения. "Прошла вторая фаза совместных с Россией исследований, сейчас эти данные изучаются. Мы посмотрим, какой эффект от наличия антител у тех, кто вакцинирован, по происшествии полугода. По предварительным данным, сильных изменений в сторону уменьшения нет, но нам нужно дождаться окончательных результатов", - сказала Инна Карабан.

В сентябре начнется следующий этап совместных с ВОЗ исследований. Заборы крови будут проведены к концу сентября. "Мы в начале октября будем понимать уровень поствакцинальных антител у тех людей, которые участвуют в исследованиях, и будем окончательно принимать решение о проведении ревакцинации: необходима она в нашей стране или нет", - рассказала начальник отдела.

Между тем она отметила, что даже сейчас в своих рекомендациях Минздрав не ограничивает ревакцинацию. "Те, кто хочет ревакцинироваться, могут это сделать. Тем более что страна закупила вакцину "Спутник Лайт", которой будут вакцинировать молодежь от 18 лет, студентов и учащихся, призывников. После того как будут вакцинированы эти контингенты, при наличии достаточного количества вакцины возможно проведение ревакцинации всем желающим", - сказала Инна Карабан.

Говорить о длительности поствакцинального иммунитета еще преждевременно, но по предварительным данным проводимых исследований, после шести месяцев поствакцинальные антитела находятся еще в тех количествах, которые предполагаются к защитным, добавила начальник отдела.-0-