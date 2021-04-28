28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав ввел новый документ - согласие пациента на сложное медицинское вмешательство. Соответствующая форма установлена постановлением №36 от 15 апреля 2021 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, до настоящего времени в стране не было единой формы предварительного информированного добровольного согласия пациента на сложное медицинское вмешательство.

Постановлением установлена форма предварительного информированного добровольного согласия пациента (законного представителя, опекуна, супруга (супруги) или одного из близких родственников пациента) на сложное медицинское вмешательство. Документ соответствует современным представлениям о правах человека на получение достоверной информации о состоянии собственного здоровья и совершение осознанных действий в его отношении.

Пациент сможет сделать вывод о предстоящей ему процедуре на основании полученной от лечащего врача информации - о цели медицинского вмешательства, прогнозируемых результатах и возможных рисках при его проведении, возможных последствиях отказа от проведения этого медицинского вмешательства.

Постановление подготовлено во исполнение ч.5 ст.44 закона "О здравоохранении", в соответствии с которым обязательным условием проведения сложного медицинского вмешательства является наличие предварительного письменного согласия совершеннолетнего пациента или лиц, указанных в ч.2 ст.18 этого закона.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-