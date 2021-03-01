Минздрав ввел скидки до 25% на процедуры госрегистрации

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Беларуси с 1 марта установил скидки до 25% на стоимость процедур, связанных с госрегистрацией. Скидки действуют для резидентов и нерезидентов страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава со ссылкой на директора центра Дмитрия Гринько.

Для ряда лекпрепаратов отечественного производства в два раза сокращены сроки проведения специализированной экспертизы по желанию заявителя.

"Речь идет о лекпрепаратах, которые являются предметом госзакупки, не имеют зарегистрированных аналогов, являются первыми генерическими лекарственными препаратами, произведенными в Беларуси. Аналогично в два раза сокращены сроки первичной экспертизы для медизделий", - рассказал Дмитрий Гринько. Большое внимание в пандемический период уделяется информированию заявителей по вопросам госрегистрации лексредств, медизделий и биомедицинских клеточных продуктов.

На сайте центра доступна онлайн-запись на консультации с руководителями структурных подразделений, опубликованы подробные схемы действия заявителей, внедрена система "одно окно", обеспечена возможность подачи заявления на регистрацию лексредств и медизделий по правилам ЕАЭС.

Также сообщается о внедрении системы работы в личном кабинете. Здесь заявитель сможет отслеживать весь процесс прохождения экспертизы регистрируемой медпродукции, получать уведомления об изменении статуса рассмотрения заявления и необходимые документы. Предусмотрена система оповещения: при изменении статуса рассмотрения заявления система направит сообщение на электронную почту. "Эти меры приведут к стабильности правового регулирования и позволят безболезненно адаптировать как производителей, так и регуляторов Беларуси к работе в масштабах ЕАЭС", - уверен Дмитрий Гринько.-0-