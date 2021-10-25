Минздрав вынес на общественное обсуждение сантребования к эксплуатации бассейнов, аквапарков, бань, саун

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым предусмотрено утверждение санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, бань, саун, душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Документ устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений, принадлежащих субъектам хозяйствования.

Не являются предметом правового регулирования судовые и домашние бассейны, бассейны и аквапарки, оборудованные на естественных или искусственных водоемах, нестационарные и передвижные бани (душевые, сауны).

Основной целью проекта санитарных правил является охрана здоровья населения. Документ направлен на обеспечение эксплуатации объектов с максимальной безопасностью для жизни и здоровья граждан, в том числе минимизацию угрозы возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Проект направлен на унификацию, оптимизацию и либерализацию санитарно-эпидемиологических требований, изложенных сейчас в ряде санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Предполагается их объединение, исключение дублирования нормативных правовых предписаний и множественности нормативных правовых актов по одному и тому же вопросу.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 октября по 5 ноября.-0-