Минздрав: заболеваемость ОРВИ находится на уровне прошлого года, все случаи - негриппозной этиологии

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не наблюдается всплеска заболеваемости ОРВИ, все фиксируемые случаи - негриппозной этиологии. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

"Применяется эпидемиологическое слежение. По данным Национального центра по гриппу и региональных лабораторий, заболеваемость отмечается на неэпидемическом уровне, не отличается от прошлогодней", - сказала Вероника Высоцкая. При этом она подчеркнула, что речь идет о заболеваниях, спровоцированных вирусами негриппозной этиологии. "Сейчас выделяются вирусы аденогриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус и ряд других. Всего в этой группе насчитывается более 200 видов. Информации о зарегистрированных случаях гриппа, тем более подтвержденных лабораторными исследованиями, у нас нет", - сказала представитель Минздрава.

"Повышение заболеваемости прогнозируется на конец января - начало марта, - добавила Вероника Высоцкая. - Не ожидается каких-то изменений в сравнении с предыдущим сезоном".

В Беларуси продолжается кампания по вакцинации населения, планируется привить как минимум 40%. Сделать это желательно до 1 декабря, чтобы помочь иммунитету непосредственно перед эпидемиологическим сезоном.-0-

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