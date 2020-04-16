Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды, сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем рекомендовать не с 11 мая начать отключать, а перенести майские отключения на более поздний срок, например на сентябрь, перед запуском отопления", - сказал Геннадий Трубило. Вместе с тем, по его словам, профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться. Это залог безопасности в зимний период.

В Минске плановые отключения горячей воды планируются с 11 мая. Как сообщали в "Минскэнерго", продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения сократят.-0-