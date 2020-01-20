Минжилкомхоз: домов с мусоропроводами становится меньше, вопрос решится за 1-2 года

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество домов с мусоропроводами в Беларуси сокращается, вопрос будет решен в ближайшие 1-2 года, сообщил сегодня заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"В каждом крупном населенном пункте проводится эта работа (по завариванию мусоропроводов. - Прим. БЕЛТА). В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов - там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены", - сказал Виталий Смирнов, обратив внимание, что в новых домах уже не приходится сталкиваться с этой проблемой.

Замминистра отметил, что для заваривания мусоропровода в любом случае нужно согласие жильцов, учитывается также возможность строительства контейнерных площадок для сбора мусора. Эта работа постоянная, она не прекращалась и не прекращается, есть опыт городов, где полностью отказались от такого выбрасывания мусора. "Например, в Гродно заварены все мусоропроводы. Там был опрос, местные власти приняли решение и обеспечили строительство контейнерных площадок. В Гомеле эта работа тоже практически завершена", - сказал он.-0-

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