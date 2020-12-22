Мир и спокойствие в стране - Кочанова поделилась заветным желанием на Новый год

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сегодня стала гостьей информационно-образовательного проекта "ШАГ" - "Школа активного гражданина" - в столичной СШ №118, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора учреждения образования Николая Кныша, школа славится традициями самоуправления. Здесь активно развивают детское лидерство через работу общественных молодежных объединений. Представители БРСМ, "Белой Руси", депутатского корпуса, администраций района, города, специалисты и профессионалы разных направлений становились гостями проекта "ШАГ".

В этот раз актив 8-10-х классов обсуждал тему "Я родным краем ганаруся і ведаю я не адзін". Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Писаренко напомнила ребятам о трилогии Года малой родины и узнала об их ассоциациях с "родным куточкам". Виртуальное путешествие проходило по всей стране. Наталья Кочанова во время рассказа о полоцкой земле не удержалась и с теплотой рассказала о своей малой родине, ее уникальной архитектуре. Школьники поведали о своих достижениях и победах, благотворительных и волонтерских проектах.

Самая интересная часть - вопросы гостье. Один из самых актуальных - выбор будущей профессии. По мнению Натальи Кочановой, важно, чтобы школьники могли больше общаться с профессионалами, узнавали о практике их деятельности, тогда у подрастающего поколения будет меньше ошибок при выборе дела в жизни. "Когда занимаешься делом, которое приносит пользу, получаешь удовлетворение. И не задумываешься, трудно ли это", - сказала она.

"Какими качествами должен обладать молодой человек?" - поинтересовался один из учеников. "Должен быть ответственным, неравнодушным. И патриотом. Ничего в жизни не получится без любви к маме, родным, близким, земле, где родился. Главное, чтобы в тебе было это чувство. Как его воспитать? Вопрос к семье, родителям, школе", - ответила Наталья Кочанова.

На вопрос о самом сокровенном желании на Новый год она откровенно ответила: "Мир и спокойствие в нашей стране. Чтобы мы были едины. Я хочу мира для вас, своих и ваших детей, внуков, правнуков".

После познавательного урока дети рассуждали, как они могут во взрослой жизни быть полезными родной стране - специальная карта Беларуси заполнилась планами добрых дел. Кто-то хочет стать ландшафтным дизайнером, чтобы сделать Минск более удобным для всех горожан. Кто-то стремится приносить славу стране на международных соревнованиях, кто-то - лечить людей, учить детей. Но главное - оставаться человеком при любых обстоятельствах, на любых должностях. И Наталья Кочанова полностью согласилась, добавив при этом, что "никакой интернет не заменит человеческого общения".

"Мне очень понравилось, впечатления великолепные, - рассказала после встречи председатель Совета Республики. - Считаю, что мы должны чаще бывать в школе, встречаться с ребятами, чтобы услышать их мнения, вопросы и донести ту информацию, которой сами владеем". Она пожелала ребятам достижения целей и чтобы выбранная профессия не разочаровала.-0-

Фото Оксаны Манчук