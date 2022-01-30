Мирончик: сделаем все, чтобы посылы Президента были правильно восприняты зарубежными коллегами

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты сделают все необходимое, чтобы посылы Президента, озвученные во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, были правильно восприняты зарубежными коллегами. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Знаю, что наши зарубежные коллеги, дипломаты с особым вниманием относятся к таким выступлениям главы белорусского государства, в особенности сейчас, когда на повестке столь остро стоят вопросы войны и мира, вопросы спокойствия в нашем общем регионе, - сказал Дмитрий Мирончик. - Мы сделаем все необходимое для того, чтобы те посылы, с которыми выступил Президент, четко дошли и были правильно восприняты нашими зарубежными коллегами - будь то по вопросам войны и мира в Европе, будь то по вопросам конституционных преобразований в нашей стране, будь то по вопросам тех принципов, на которых мы готовы и заинтересованы выстраивать взаимовыгодные, равноправные отношения с нашими зарубежными партнерами".-0-