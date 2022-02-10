10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миротворческий потенциал ОДКБ планируют усилить медиками из всех стран - участниц организации. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом требований сегодняшнего времени буквально год назад было принято решение о включении достаточно мощной медицинской составляющей в миротворческий потенциал ОДКБ", - сказал Анатолий Сидоров. В частности, в состав миротворцев вошел отряд специального назначения российского военного госпиталя им.Бурденко.

"Мы сейчас подготовили уже документы, будем их согласовывать, - отметил начальник штаба. - Все государства - члены организации предложили значительно усилить отряд, дополнить представителями медицинских учреждений от всех государств - членов ОДКБ".

Он также напомнил, что в последние годы ОДКБ прикладывает много усилий, чтобы наладить сотрудничество в сфере миротворчества с ООН. "Более того, принимать участие по мандату ООН в миротворческих миссиях. Достаточно большой комплекс разработан документов, внесены дополнения и уточнения в соглашение о миротворческой деятельности в ОДКБ", - пояснил Анатолий Сидоров.-0-