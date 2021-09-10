Мисс Беларусь стала Дарья Гончаревич

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательницей титула "Мисс Беларусь - 2021" стала Дарья Гончаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарье 18 лет, она из Минска. Работает моделью и преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Владеет разговорным английским. В настоящее время работает с известными белорусскими брендами в качестве модели, создает одежду для себя. Мечтает стать организатором Недели моды в Беларуси.

"Я хочу сказать большое спасибо каждому из вас за ваши улыбки, за ваше настроение. Мы за кулисами это все очень чувствовали. И желаю каждому из вас здоровья, успехов, пусть этот вечер будет для каждого самым запоминающимся", - сказала красавица во время торжественной церемонии.

Победительница 12-го Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" получила уникальную драгоценную корону, настоящее произведение искусства из белого золота, украшенное россыпью бриллиантов и топазов. В качестве призов девушке достались денежная премия в 500 базовых величин (или в пересчете Br14,5 тыс.), серьги с натуральными неограненными алмазами и бриллиантами, а также автомобиль Geely.

В декабре мисс Беларусь представит страну на престижном международном конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.-0-

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