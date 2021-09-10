Заповеди для новой мисс Беларусь. Как Мария Василевич рассталась с короной

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новой мисс Беларусь выбрана 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич. Корону красоты ей надела победительница предыдущего конкурса, депутат Палаты представителей Мария Василевич. Передавая титул самой красивой белоруски новой девушке, Мария произнесла трогательные напутственные слова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень часто мне задавали вопрос: что значит быть мисс Беларусь? Какая мисс Беларусь? И только сейчас, пройдя весь этот путь, я могу сказать, что быть мисс Беларусь - это в первую очередь быть достаточно сильной, чтобы на этом непростом пути оставаться собой и каждый день, шаг за шагом становиться лучшей версией себя и этим вдохновлять других. Не изменять своему сердцу. Не продавать свою уникальность за людское одобрение, которое часто бывает очень капризным и очень изменчивым", - сказала Мария Василевич.

"Думаю, многим из вас приходилось терпеть нападки критиков, слышать, что вы недостаточно хороши для чего-то, недостаточно умны, красивы или опытны, - продолжила она. - Это может сбить вас с курса. Но если вы делаете что-то, потому что любите это делать, любовь - наш самый надежный щит от любых нападок. Будьте добрее, несите свет. Делайте то, что чувствуете сердцем, и вы всегда будете правы".

Обращаясь к новой мисс Беларусь, Мария Василевич предупредила, что девушку ждет очень непростой, но насыщенный путь. "Будь готова к испытаниям, к радостям, к неожиданностям. Будь смелой и будь мудрой. Все получится", - напутствовала она.-0-