Миссия экспертов программы STEP прибыла для консультаций в Минск

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты региональной программы "Статистика через Восточное партнерство (STEP)" прибыли с миссией в Минск, чтобы представить актуальную информацию о программе и обсудить вопросы оказания технической помощи национальной статистической системе Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белстате.
Группа экспертов STEP во главе с Жан-Полем Бландиньером пробудет в Беларуси до 18 апреля. В консультациях также будут участвовать представители Национального банка, Министерства финансов и других госорганов, уполномоченных на ведение государственной статистики.
Приоритетными областями STEP являются макроэкономическая статистика, показатели Целей устойчивого развития, гендерная и социальная статистика, статистика предприятий, сельского хозяйства, энергетики и транспорта. Планируется, что в ходе начального этапа выполнения программы будут определены и иные направления оказания технической помощи.
Программа STEP будет реализовываться в отдельных странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) - Беларуси, Армении, Украине, Азербайджане, Молдове и Грузии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.376 BYN
|2.383 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN