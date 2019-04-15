Миссия экспертов программы STEP прибыла для консультаций в Минск

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты региональной программы "Статистика через Восточное партнерство (STEP)" прибыли с миссией в Минск, чтобы представить актуальную информацию о программе и обсудить вопросы оказания технической помощи национальной статистической системе Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Группа экспертов STEP во главе с Жан-Полем Бландиньером пробудет в Беларуси до 18 апреля. В консультациях также будут участвовать представители Национального банка, Министерства финансов и других госорганов, уполномоченных на ведение государственной статистики.

Приоритетными областями STEP являются макроэкономическая статистика, показатели Целей устойчивого развития, гендерная и социальная статистика, статистика предприятий, сельского хозяйства, энергетики и транспорта. Планируется, что в ходе начального этапа выполнения программы будут определены и иные направления оказания технической помощи.

Программа STEP будет реализовываться в отдельных странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) - Беларуси, Армении, Украине, Азербайджане, Молдове и Грузии.-0-