Миссия наблюдателей от СНГ дала положительную оценку готовности избирательных участков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ дала положительную оценку избирательным участкам по референдуму. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Манучехр Ахмад Ходжизода, передает корреспондент БЕЛТА.

Миссия наблюдателей посетила избирательные участки Логойского района и отметила, что они подготовлены к предстоящему референдуму в полном соответствии всем международным нормам. "Сегодня у нас была возможность посетить участки для голосования в Логойском районе и пообщаться с председателями избирательных комиссий. Нас ознакомили с ходом подготовки к референдуму. То, что мы увидели на местах, позволило отметить, что подготовка идет должным образом и в полном соответствии международным нормам. Нет никаких оснований полагать, что на избирательных участках Минской области есть какие-либо нарушения", - заявил Манучехр Ахмад Ходжизода.

Он рассказал журналистам, на чем сосредоточились международные наблюдатели во время проверки готовности участков. По словам представителя исполнительного комитета СНГ, особое внимание уделялось соблюдению всех санитарных норм. "Мы сконцентрировали свое внимание на проверке многих аспектов. Это и формирование списков участников голосования, и укомплектованность избирательных комиссий, и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Очень важно, чтобы участники референдума смогли проголосовать без риска для здоровья. Можно с уверенностью сказать, что и в самом Минске, и в районных центрах соблюдены все рекомендации по наличию на участках средств индивидуальной защиты", - отметил международный наблюдатель.

Кроме того, он рассказал, что члены Миссии наблюдателей от СНГ уже посетили все области Беларуси и оценили готовность участков к голосованию. "Миссия наблюдателей от СНГ сформирована 1 февраля. Насколько мне известно, наши коллеги, которые находятся здесь на долгосрочной основе, уже посетили все области Республики Беларусь, чтобы проследить за подготовкой к референдуму. Ими была дана положительная оценка готовности избирательных участков. Миссия от СНГ будет наблюдать как за ходом досрочного голосования, так и за голосованием непосредственно в день проведения референдума. Ее участники останутся еще на несколько дней, чтобы подвести итоги", - подытожил Манучехр Ахмад Ходжизода.-0-